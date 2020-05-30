Москвичи смогут увидеть полное солнечное затмение только в 2126 году

У жителей Москвы долгое время не будет возможности увидеть полное солнечное затмение. Москвичи смогут его увидеть только в 2126 году.

Об этом рассказала научный руководитель Московского планетария Фаина Рублева.