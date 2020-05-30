У жителей Москвы долгое время не будет возможности увидеть полное солнечное затмение. Москвичи смогут его увидеть только в 2126 году.
Об этом рассказала научный руководитель Московского планетария Фаина Рублева.
"К сожалению, москвичам и жителям Подмосковья еще долго не повезет. Ближайшее полное затмение будет в 2126 году, 16 октября в 10.45 мск. Что бы ни происходило на Земле, этому ничто не сможет помешать", — пояснила Рублева.
Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.