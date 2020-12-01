В США придумали, как выращивать утерянные конечности

Американские учёные из университета Тафтса работают над созданием технологии выращивания новых конечностей вместо утерянных.

Люди, утратившие конечности, лишены возможности полноценно жить.

Учёные захотели найти решение этой проблемы.

Для этого они взяли особые стволовые клетки у лягушек вида Xenopus laevis. Специалисты провели серию опытов, чтобы получить первый успешный опыт.

Им удалось создать материал, из которого в будущем можно будет выращивать любую часть тела.

"Технология создания ксеноботов помогла учёным приблизиться к самоизлечиванию любого рода травм", - пояснил один из авторов работы Дуглас Блэкистон.

Также он сообщил, что благодаря новой технологии можно будет не только восстановить утраченные конечности, но и вырастить новые органы взамен больных.