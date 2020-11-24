Коронавирусные локдауны не спасли: CO2 в атмосфере продолжает расти

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) предупредила, что концентрация CO2 в атмосфере, вероятно, повысится в 2020 году, несмотря на сокращение глобальных выбросов из-за Covid-19.

В опубликованном бюллетене ВМО говорится, что ожидаемое снижение глобальных выбросов в 2020 году является всего лишь "крошечной вспышкой" в накоплении опасных газов и вряд ли вызовет снижение концентрации парниковых газов в атмосфере.

По оценкам агентства, принудительные блокировки, вводившиеся странами из-за коронавируса, и значительное падение, по той же причине, экономической активности будут способствовать небольшому сокращению глобальных выбросов в 2020 году, где-то между 4,2 и 7,5 процентами.

Поэтому "влияние ограничений COVID-19 нельзя отличить от естественной изменчивости."

Напомним, что многие ученые и наблюдатели ожидали значительного снижения выбросов в этом году, поскольку люди во всем мире были вынуждены работать дома, промышленное производство было сокращено, а самолеты не летали.

Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас заявил, что темпы увеличения концентрации парниковых газов, особенно CO2, являются серьезной причиной для беспокойства, и подчеркнул необходимость разработки долгосрочного плана сокращения выбросов и борьбы с изменением климата.

"В 2015 году мы преодолели глобальный порог в 400 частей [CO2] на миллион. И всего через четыре года мы преодолели отметку в 410 промилле. Таких темпов роста никогда не было в истории наших рекордов. Связанное с блокировкой падение выбросов — это всего лишь крошечная точка на долгосрочном графике. Нам нужно устойчивое выравнивание кривой", -сказал Таалас.

Руководитель ВМО утверждал, что пандемия Covid-19 действительно обеспечивает платформу для "более устойчивых и амбициозных действий в области климата", которые могут иметь преобразующий характер в борьбе с изменением климата.