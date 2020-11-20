Михаил Бала: "COVID-19 имеет признаки биологического оружия"

Липецкий врач-инфекционист, доктор медицинских наук Михаил Бала рассказал о признаках, которые могут быть доказательством того, что коронавирус является биологическим оружием.

По мнению специалиста, у SARS-CoV-2 есть особенности, которые говорят о том, вирус мог быть создан искусственно.

К числу таких признаков относятся: прицельное поражение конкретных людей, лёгкий путь передачи, 14-дневный инкубационный период и нетипичный ответ иммунной системы на заражение. Иммунитет начинает уничтожать самого себя. Чем больше организм оказывает сопротивление, тем сильнее разрушаются клетки и органы.

"Это не моя фантазия. Это заявления очень уважаемых людей, в том числе экспертов по такому оружию", — отметил Бала.

Напомним, что в марте Михаил Бала заявлял о стремительном развитии эпидемии в России. Тогда он говорил, что вирус будет в первую очередь поражать пожилых людей, людей с лишним весом, сердечными заболеваниями и диабетом.