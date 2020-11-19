Таяние ледников Гренландии ускоряется - предупреждают климатологи

Три крупнейших ледника в Гренландии, которые содержат достаточно замерзшей воды, чтобы поднять уровень Мирового океана на 1,3 метра, могут растаять быстрее, чем говорят расчёты климатологов.

К такому выводу пришла группа исследователей из Дании и Великобритании.

В ходе совместной работы ими были использованы "исторические изображения и множество других данных, чтобы оценить, сколько льда было потеряно с гренландских ледников Якобсхавн-Исбре, Кангерлуссуак и Хельхайм в 20 веке".

Что обнаружили

Якобсхавн Исбрэ потерял более 1,5 трлн тонн льда в период 1880–2012 годов,

Кангерлуссуак — 1,4 трлн,

Хельхайм — 31 млрд тонн.

"Таяние льда уже внесло более восьми миллиметров в глобальный уровень моря", — написано в опубликованном сегодня отчётном докладе.

Зачем понадобились "исторические изображения"

Шфак Аббас Хан, исследователь из Технического университета Дании, сказал, что использование фотографий, сделанных до эры спутников, было еще одним инструментом, чтобы помочь воссоздать потерю льда в прошлом веке.

"Исторические измерения за 19-й и 20-й век могут открыть важную информацию, которая значительно улучшит наши будущие прогнозы", — сказал он AFP.

Каков прогноз

"Консультативная группа ООН по климатологии — МГЭИК — прогнозирует повышение уровня моря из всех источников на 30-110 сантиметров к 2100 году. Причина столь быстрого таяния ледников в том, что ничего не делается для ограничения загрязнения атмосферы углекислым газом на протяжении всего 21-го века, что приводит к климату более чем на 3 ° C более жаркому, чем доиндустриальный уровень, когда три ледника уже добавили 8 мм к морям.", — говорится в статье, опубликованной в Nature Communications. "Наихудший сценарий недооценивается. Потеря льда может быть где-то в три-четыре раза больше, чем предсказывалось ранее для тех же ледников, которые рассматривались в этом исследовании", — сказал Хан.

Исследование показало, что если выбросы парниковых газов будут продолжаться "в том же духе", ледяные щиты в Гренландии прольют достаточно воды, чтобы поднять глобальную ватерлинию примерно на 10 сантиметров уже в этом столетии.