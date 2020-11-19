Таяние ледников Гренландии ускоряется - предупреждают климатологи

Три крупнейших ледника в Гренландии, которые содержат достаточно замерзшей воды, чтобы поднять уровень Мирового океана на 1,3 метра, могут растаять быстрее, чем говорят расчёты климатологов.
К такому выводу пришла группа исследователей из Дании и Великобритании.
В ходе совместной работы ими были использованы "исторические изображения и множество других данных, чтобы оценить, сколько льда было потеряно с гренландских ледников Якобсхавн-Исбре, Кангерлуссуак и Хельхайм в 20 веке".
"Таяние льда уже внесло более восьми миллиметров в глобальный уровень моря", — написано в опубликованном сегодня отчётном докладе.
Шфак Аббас Хан, исследователь из Технического университета Дании, сказал, что использование фотографий, сделанных до эры спутников, было еще одним инструментом, чтобы помочь воссоздать потерю льда в прошлом веке.
"Исторические измерения за 19-й и 20-й век могут открыть важную информацию, которая значительно улучшит наши будущие прогнозы", — сказал он AFP.
"Консультативная группа ООН по климатологии — МГЭИК — прогнозирует повышение уровня моря из всех источников на 30-110 сантиметров к 2100 году.
Причина столь быстрого таяния ледников в том, что ничего не делается для ограничения загрязнения атмосферы углекислым газом на протяжении всего 21-го века, что приводит к климату более чем на 3 ° C более жаркому, чем доиндустриальный уровень, когда три ледника уже добавили 8 мм к морям.", — говорится в статье, опубликованной в Nature Communications.
"Наихудший сценарий недооценивается. Потеря льда может быть где-то в три-четыре раза больше, чем предсказывалось ранее для тех же ледников, которые рассматривались в этом исследовании", — сказал Хан.
Исследование показало, что если выбросы парниковых газов будут продолжаться "в том же духе", ледяные щиты в Гренландии прольют достаточно воды, чтобы поднять глобальную ватерлинию примерно на 10 сантиметров уже в этом столетии.
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