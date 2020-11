Южная Корея протестировала беспилотные летающие такси. Успешно

Южная Корея в среду впервые провела летные испытания беспилотных летательных такси над Сеулом в рамках программы по коммерциализации услуг городской воздушной мобильности в 2025 году.

Об этом сегодня сообщает Yonhap.

По данным Министерства территории, инфраструктуры, транспорта и туризма Южной Кореи, правительство испытало шесть беспилотных летательных аппаратов такси в районе Йеуидо, главном бизнес-центре Сеула, расположенном в юго-западной части города.

Сообщается, что летающие такси модели EH216s производятся китайской компанией Ehang.

Seoul City today demonstrated a 2-seater human-crewed drone taxi, the "first time" a drone taxi flies in the skies of S. Korea.

The EH216, developed by China's Ehang, flew 1.8km near the Han River at 50m above sea level for about 7 mins.