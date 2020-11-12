Южная Корея протестировала беспилотные летающие такси. Успешно

Южная Корея в среду впервые провела летные испытания беспилотных летательных такси над Сеулом в рамках программы по коммерциализации услуг городской воздушной мобильности в 2025 году.
Об этом сегодня сообщает Yonhap.
По данным Министерства территории, инфраструктуры, транспорта и туризма Южной Кореи, правительство испытало шесть беспилотных летательных аппаратов такси в районе Йеуидо, главном бизнес-центре Сеула, расположенном в юго-западной части города.
Сообщается, что летающие такси модели EH216s производятся китайской компанией Ehang.
Seoul City today demonstrated a 2-seater human-crewed drone taxi, the "first time" a drone taxi flies in the skies of S. Korea.
The EH216, developed by China's Ehang, flew 1.8km near the Han River at 50m above sea level for about 7 mins. pic.twitter.com/CDMdWwcVDa— Raphael Rashid (@koryodynasty) November 11, 2020
По данным местных СМИ, транспортные средства успешно поднимались на высоту 50 метров и кружили со скоростью около 50 км/час около 10 минут.
"Программа летающих такси соответствует более широким планам правительства по развитию городской воздушной мобильности по облегчению заторов на наземном движении. Ожидается, что летательные аппараты, оснащенные функциями электрического вертикального взлета и посадки (eVTOL), будут доступны к 2025 году в некоторых городах США и Европы для коммерческих услуг", — пишет RT.
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.