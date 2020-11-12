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Южная Корея протестировала беспилотные летающие такси. Успешно

Южная Корея в среду впервые провела летные испытания беспилотных летательных такси над Сеулом в рамках программы по коммерциализации услуг городской воздушной мобильности в 2025 году.

Южная Корея протестировала беспилотные летающие такси. Успешно

Об этом сегодня сообщает Yonhap.

По данным Министерства территории, инфраструктуры, транспорта и туризма Южной Кореи, правительство испытало шесть беспилотных летательных аппаратов такси в районе Йеуидо, главном бизнес-центре Сеула, расположенном в юго-западной части города.

  • Ранее подобные испытания проводились на специализированных незаселенных участках в городах Инчхон и Енволь.

Сообщается, что летающие такси модели EH216s производятся китайской компанией Ehang.

  • Они имеют два сиденья и весят 650 кг каждый.
  • Контроль и координация полетов беспилотных беспилотных летательных аппаратов осуществляется с помощью системы под названием K-drone, созданной южнокорейскими инженерами.

По данным местных СМИ, транспортные средства успешно поднимались на высоту 50 метров и кружили со скоростью около 50 км/час около 10 минут.

"Программа летающих такси соответствует более широким планам правительства по развитию городской воздушной мобильности по облегчению заторов на наземном движении. Ожидается, что летательные аппараты, оснащенные функциями электрического вертикального взлета и посадки (eVTOL), будут доступны к 2025 году в некоторых городах США и Европы для коммерческих услуг", — пишет RT.

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