Археологи обнаружили место последнего рыцарского поединка Генриха VIII

Король Генрих VIII, правивший Англией с 1509 по 1547 годы, известен как один из самых необычных правителей своего времени. Он был мудрым политиком и храбрым военным. Также он был известен тем, что сочинял музыку.

В конце жизни Генрих VIII стал очень подозрительным. Он был шесть раз женат, при этом две его жены были казнены по его приказу.

Жестокость короля оправдали травмой головы

В январе 1536 года на рыцарском турнире в Гринвичском дворце король получил серьёзную травму. После этого его стали мучать сильные головные боли. Король больше не принимал участия в турнирах.

Проблемы со здоровьем негативно отразились на характере монарха.

Именно в этом году он первый раз отправил на эшафот свою жену.

Дворец, в котором вырос Генрих VIII и его дочь Елизавета I, не сохранился.

Он был снесён ещё в XVII веке.

Как сообщает Live Science, учёным из Школы архитектуры и дизайна Гринвичского университета удалось найти место, где проходил судьбоносный для английской истории турнир.

В ходе обследования территории, на которой когда-то находился дворец, на глубине 1,7 м были обнаружены остатки двух восьмиугольных башен. Именно с этих башен зрители, согласно историческим источникам, наблюдали за ходом поединков.

Выяснилось, что на предыдущих реконструкциях дворца турнирное поле помещали неправильно.

Территория, на которой сделана находка, в настоящее время принадлежит Национальному морскому музею.