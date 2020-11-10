Биологи открыли новый вид ската и назвали его "шестиглазым"

Российские учёные совместно с японскими коллегами открыли новый вид скатов, сообщает "Интерфакс".

"Неизвестный ранее представитель хрящевых рыб был пойман в районе центральных Курил. Из-за внешних особенностей он получил название "Bathyraja sexoculata" — "скат шестиглазый". Официальное же название дано по месту вылова — "симуширский скат". Предполагается, что данный вид обитает локально и только в водах России. Находка описана в статье, опубликованной в международном научном журнале "Zootaxa", — сообщили в пресс-службе Томского госуниверситета.

Результаты генетической экспертизы и фотографию ската российские исследователи направили японским коллегам, которые сравнили полученные данные с данными генбанка и пришли к выводу, что этот вид ранее не был известен науке.

Теперь учёные намерены выяснить, насколько широко этот вид ската распространён.

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