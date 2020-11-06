Индийские специалисты разработали три варианта вакцины на основе вируса болезни Ньюкасла — заболевания, которое поражает птиц.
Первые два варианта вакцины содержат гликопротеин G, а третий — гликопротеин G и гибридный белок NDV, сообщает "Ветеринария и жизнь".
По словам специалистов, вакцины на основе вирусного вектора могут реплицироваться в организме, что обеспечивает необходимый уровень антител.
Учёные испытали препарат на грызунах.
Наибольшую эффективность показал третий вариант вакцины.
Специалисты намерены протестировать разработку на кошках и собаках.
Авторы работы надеются, что в ходе дальнейших исследований им удастся создать более эффективную вакцину от бешенства.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае обнаружился дефицит вакцины от бешенства.
Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".