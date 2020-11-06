В Индии создали вакцину от бешенства на основе вируса болезни Ньюкасла

Индийские специалисты разработали три варианта вакцины на основе вируса болезни Ньюкасла — заболевания, которое поражает птиц.

Первые два варианта вакцины содержат гликопротеин G, а третий — гликопротеин G и гибридный белок NDV, сообщает "Ветеринария и жизнь".

По словам специалистов, вакцины на основе вирусного вектора могут реплицироваться в организме, что обеспечивает необходимый уровень антител.

Учёные испытали препарат на грызунах.

Наибольшую эффективность показал третий вариант вакцины.

Специалисты намерены протестировать разработку на кошках и собаках.

Авторы работы надеются, что в ходе дальнейших исследований им удастся создать более эффективную вакцину от бешенства.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае обнаружился дефицит вакцины от бешенства.