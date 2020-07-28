В Китае обнаружился дефицит вакцины от бешенства

Китайская общественность всерьез обеспокоена нехваткой в больницах страны вакцины от бешенства.

Об этом сегодня сообщили государственные СМИ КНР.

"Проблема стала очевидной после того, как участились случаи обращения в больницы за помощью людей, травмированных кошками и собаками", — пишет газета Global Times.

По данным издания, дефицит возник еще в мае-июне, поскольку производители вакцин прекратили производство в январе и феврале из-за вспышки COVID-19.

Центр по контролю и профилактике заболеваний в Цзинане, восточно-китайской провинции Шаньдун, разместил на своем сайте аналогичное сообщение, добавив, что "дефицит является общенациональным и вероятно, продлится дольше, чем ожидалось изначально".

Почему вдруг возрос спрос на вакцину от бешенства, когда шла пандемия коронавируса

"Поскольку все люди во время эпидемии оставались дома, проводя больше времени с домашними животными, было больше нападений домашних животных на людей", — говорит Тао Лина, шанхайский эксперт по вакцинам.

Тао напомнил, что бешенство — пятая по значимости причина смерти от инфекционного заболевания в Китае после СПИДа, туберкулеза и гепатитов A и B.

Немного статистики

В 2019 году в Китае от бешенства умерло 276 человек. В 2007 году этот показатель составлял 3300 человек.

Согласно отраслевому отчету, спрос на вакцину против бешенства в Китае будет оставаться высоким до тех пор, пока 70% домашних животных в стране не будут вакцинированы. В настоящее время коэффициент вакцинации составляет 10-40%.

В 2019 году количество домашних кошек и собак в Китае достигло 99,15 млн, что на 8,4% больше, чем в прошлом году.