В "Приморском океанариуме" появилась дышащая воздухом рыба

В "Приморском океанариуме" появился новый обитатель — огромный протоптер, прибывший из Африки. Он является представителем двоякодышащих рыб. Его особенность в том, что он, как и люди, дышит воздухом. Из него он получает 80% кислорода, а остальные 20% — с помощью жабр.

Из-за голубовато-серой окраски с маленькими тёмными пятнами гигантских протоптеров также называют мраморными. Они способны выжить даже в засуху.

Эти рыбы выкапывают в иле норы и создают себе кокон из слизи. В нём они могут жить несколько лет.

"Они впадают в своего рода анабиоз. Но в отличие от большинства живых организмов протоптер получает энергию не из жировой ткани, а из мышц. А к концу спячки уровень мочевины в коконе зашкаливает. Любое другое животное с таким уровнем токсинов непременно бы погибло, а протоптер — выживает", — пояснил начальник содержания пресноводных тропических гидробионтов Артём Суюндуков.

Длина взрослой особи достигает двух метров. Весит взрослый гигантский протоптер 17 кг.