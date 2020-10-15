Археологи обнаружили корабль, описанный Геродотом

Древнегреческий историк Геродот создал монументальный труд под названием "История", в котором он описал греко-персидские войны.

Археологи обнаружили ещё одно доказательство истинности сведений древнегреческого автора, сообщает Planet today.

"История" Геродота состоит из девяти книг. Второй том называется "Эвтерпа". В нём историк рассказывает о Ливии и Египте, а также описывает речную баржу под названием "барис". Геродот пишет, что египтяне использовали "барисы" для того, чтобы перевозить товары по Нилу. Но учёные сомневались в том, что такие корабли были на самом деле.

В ходе раскопок на месте древнего портового города Тониса/Гераклиона специалисты нашли остатки описанного Геродотом судна.

Археологи обнаружили 28-метровое судно, корпус которого был сделан в форме полумесяца из толстых досок из акации, скреплённых между собой длинными "рёбрами".