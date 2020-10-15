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Археологи обнаружили корабль, описанный Геродотом

Древнегреческий историк Геродот создал монументальный труд под названием "История", в котором он описал греко-персидские войны.

Археологи обнаружили корабль, описанный Геродотом

Археологи обнаружили ещё одно доказательство истинности сведений древнегреческого автора, сообщает Planet today.

"История" Геродота состоит из девяти книг. Второй том называется "Эвтерпа". В нём историк рассказывает о Ливии и Египте, а также описывает речную баржу под названием "барис". Геродот пишет, что египтяне использовали "барисы" для того, чтобы перевозить товары по Нилу. Но учёные сомневались в том, что такие корабли были на самом деле.

В ходе раскопок на месте древнего портового города Тониса/Гераклиона специалисты нашли остатки описанного Геродотом судна.

Археологи обнаружили 28-метровое судно, корпус которого был сделан в форме полумесяца из толстых досок из акации, скреплённых между собой длинными "рёбрами".

"Геродот писал, что у этих речных барж были длинные внутренние ребра, но мы до сих пор довольно слабо представляли себе, что это значит. Теперь, после обнаружения "Корабля 17", все встало на свои места", — говорит археолог Дамиан Робинсон.

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