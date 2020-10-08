Разработан 3D-принтер, печатающий из пластика и металла одновременно

Японские учёные из Университета Васэда, разработали инновационную систему 3D-печати, особенность которой в том, что она создаёт предметы путём нанесения разных материалов из двух сопел — одно из них экструдирует АБС-пластик, а второе — пластик, смешанный с палладием.

С помощью второго материала создаются части объекта, на которые с помощью специальной технологии наносится металлическое покрытие. Объект, напечатанный на 3D-принтере, помещают в ёмкость с растворёнными металлами, ионы которых притягиваются к палладиевому покрытию.

Данная технология использовалась и раньше, но благодаря применению двух сопел с разными материалами специалисты её усовершенствовали. По словам авторов разработки, металлическое покрытие в результате получается однородным и качественным.

Новая технология может быть использована для модификации существующих 3D-принтеров, которые после модернизации будут печатать пластиком и металлом одновременно. Это позволит упростить процесс изготовления некоторых изделий, а также расширить возможности 3D-печати.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что здания на Марсе будут печатать на 3D-принтере.