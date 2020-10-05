Здания на Марсе будут печатать на 3D-принтере

Учёные из Сингапурского университета технологии и дизайна заявили, что 3D-печать можно использовать для создания зданий на Марсе и на других планетах. Для этого планируют использовать органический полимерный хитин.

Вопрос колонизации планет по-прежнему обсуждается в научном сообществе. Если когда-нибудь эта идея будет реализована, человечеству нужно будет осваивать территории, а для этого придётся строить здания и помещения. Для их возведения необходимо большое количество строительных материалов, а доставлять их с Земли довольно сложно.

По мнению сингапурских экспертов, уже сейчас есть более простые способы строительства зданий на других планетах.

Так, речь идёт о технологии 3D-печати с использованием хитина насекомых. Учёные провели эксперименты, которые показали, что это возможно. Стоит отметить, что, возможно, производство строительного материала может быть полностью безотходным.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что для колонизации Марса достаточно 110 человек.