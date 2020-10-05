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Эксперты назвали самое безопасное место во время землетрясений

Землетрясения до сих представляют серьёзную угрозу для людей. Специалисты рассказали, какие места являются самыми безопасными во время сейсмической активности.

Эксперты назвали самое безопасное место во время землетрясений

Землетрясения относятся к стихийным бедствиям, которые часто застают людей врасплох, сообщает ToDay News Ufa.

Часто они приносят огромный материальных ущерб и являются причиной гибели большого количества людей.

Землетрясение ощущают даже пилоты и пассажиры самолётов, которые пролетают над зоной бедствия. Он провоцирует колебания воздуха и мощные цунами.

В атмосфере сейсмические волны становятся звуковыми.

Оказывается, воздушные виды транспорта не ощущают землетрясения на высоте от 7 до 13 километров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что недалеко от берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Подземные толчки были зафиксированы в акватории Восточно-Китайского моря примерно в 16:00 по московскому времени.

 

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