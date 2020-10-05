Землетрясения до сих представляют серьёзную угрозу для людей. Специалисты рассказали, какие места являются самыми безопасными во время сейсмической активности.
Землетрясения относятся к стихийным бедствиям, которые часто застают людей врасплох, сообщает ToDay News Ufa.
Часто они приносят огромный материальных ущерб и являются причиной гибели большого количества людей.
Землетрясение ощущают даже пилоты и пассажиры самолётов, которые пролетают над зоной бедствия. Он провоцирует колебания воздуха и мощные цунами.
В атмосфере сейсмические волны становятся звуковыми.
Оказывается, воздушные виды транспорта не ощущают землетрясения на высоте от 7 до 13 километров.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что недалеко от берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Подземные толчки были зафиксированы в акватории Восточно-Китайского моря примерно в 16:00 по московскому времени.
Крымский полуостров готов вернуться в состав Украины только в случае, если Украина войдёт в состав России.