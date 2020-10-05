Эксперты назвали самое безопасное место во время землетрясений

Землетрясения до сих представляют серьёзную угрозу для людей. Специалисты рассказали, какие места являются самыми безопасными во время сейсмической активности.

Землетрясения относятся к стихийным бедствиям, которые часто застают людей врасплох, сообщает ToDay News Ufa.

Часто они приносят огромный материальных ущерб и являются причиной гибели большого количества людей.

Землетрясение ощущают даже пилоты и пассажиры самолётов, которые пролетают над зоной бедствия. Он провоцирует колебания воздуха и мощные цунами.

В атмосфере сейсмические волны становятся звуковыми.

Оказывается, воздушные виды транспорта не ощущают землетрясения на высоте от 7 до 13 километров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что недалеко от берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Подземные толчки были зафиксированы в акватории Восточно-Китайского моря примерно в 16:00 по московскому времени.