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Полёт в космос сделал мух-дрозофил более активными

Российские учёные выяснили, что нервная система мух-дрозофил способна значительно измениться. Специалисты провели опыты, в ходе которых они запустили насекомых на борт МКС.

Полёт в космос сделал мух-дрозофил более активными

Сначала в космос отправили личинок. Полёт длился 20 дней. За это время они выросли во взрослых особей и дали потомство. Во второй раз в десятидневном полёте оказались молодые взрослые особи.

После того, как мухи-дрозофилы вернулись на Землю, учёные зафиксировали у них заметное повышение всех показателей локомоторной активности. Специалисты обратили внимание, что у мух наблюдается повышенная подвижность, скорость и повышение частоты физиологических актов, по сравнению с контрольной группой.

По словам авторов исследования, мухи-дрозофилы, которые больше времени провели в космосе, проявляли новые признаки намного отчётливее.

Нейробиологи заявили, что муха дрозофила может управлять своим внутренним компасом в зависимости от направления ветра. Она определяет его с помощью специальных антенн, которые находятся в передней части головы.

 

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