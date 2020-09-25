50 миллионов лет назад на нашей планете был восьмой континент — Зеландия. В течение 15 млн лет он полностью ушёл под воду.
Сегодня на Земле осталась лишь небольшая часть древнего континента — острова Новой Зеландии. Палеонтологи пытаются выяснить, какие существа были обитателями затонувшего континента.
Около 60 млн лет назад Зеландию населяли пингвины, но это были не такие пингвины, как современные. По мнению специалистов, это утерянное эволюционное звено между предками пингвинов и представителями современного семейства, сообщает "Популярная Механика".
На территории Северного острова Новой Зеландии обнаружили большое количество останков древних пингвинов, которые когда-то обитали на территории Зеландии. Возраст находок составляет около 3 млн лет. Учёные считают, что это останки хохлатых пингвинов, которые ещё не были описаны в науке.
"До сих пор мы не рассматривали Зеландию в качестве горячей точки биологического разнообразия морских птиц, но новая находка заставила нас взглянуть на биологическую историю континента по-другому. Три миллиона лет назад Зеландия уже была под водой, но предки нового вида хохлатых пингвинов, очевидно, жили на континенте еще до того, как он погрузился в океан. У нас есть все основания считать, что пингвины Зеландии были гигантскими — их рост мог превышать три метра", — рассказал Дэниел Томас из Университета Мэсси.
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