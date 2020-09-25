В России создали детектор, способный выявлять любые вирусы в воздухе

Российские учёные из Национального ядерного исследовательского университета "МИФИ" разработали детектор "Триггер-БИО". Прибор способен выявлять в воздухе любые вирусы, токсины и бактерии, сообщает РИА Новости.

Испытания детектора проводились в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Прибор продемонстрировал рекордную точность. "Триггер-БИО" всего за 1-2 секунды способен выявить патоген, который присутствует в воздухе в концентрации не более 10-20 частиц на литр.

"В основу работы прибора положен анализ флуоресценции двух ключевых биоаэрозольных флуорофоров — никотинамидаденинуклеотида и триптофана. Через аналитический тракт детектор прокачивает воздух, возбуждает его с помощью излучения специальных светодиодов. При этом регистрируется флуоресценция каждой из биоаэрозольных частиц. Затем в нескольких диапазонах формируется сигнал, который сопоставляется с образцами в памяти прибора", — пояснили специалисты.

Вес детектора составляет 5-6 кг. Его можно использовать для анализа воздуха на вирусы и патогены в общественных помещениях.

Авторы разработки планируют протестировать своё изобретение в реальных условиях.