Потепление океана будут измерять по звуку землетрясений﻿

Учёные открыли новый способ изучения влияния климатических изменения на температуру воды в Мировом океане. В этом специалистам помогли звуковые волны, которые возникают из-за землетрясений.

Сейсмолог Вэнбо Ву использовал скорость звука для оценки температуры океана. Под его руководством был разработан новы способ применения звуковых волн, которые распространяются в восточной части Индийского океана из-за землетрясений.

Метод назвали сейсмической термометрии океана. По словам специалистов, он уже доказал свою эффективность.

Звуковые волны проходят через воду благодаря вибрации молекул воды, но им легче вибрировать при более высокой температуре. Если вода тёплая, то волны распространяются быстрее. Так скорость меняется незначительно, то исследования проводят на больших расстояниях. В морской воде звуковые волны передаются на десятки тысяч километров. Это происходит из-за так называемого канала SOFAR. Каналы формируются слоями, у них разная температура. Они действуют как волновод или оптоволокно.