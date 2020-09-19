В работе Telegram произошёл массовый сбой

Жители нескольких стран одновременно пожаловались на сбои в работе популярного мессенджера Telegram.

По информации ресурса Downdetector, перебои в работе мессенджера начались в 8:41 по московскому времени. Наибольшее количество жалоб поступило из Бразилии, России, Казахстана и Нидерландов.

Около 94% жалоб свидетельствуют о том, что пользователи не могут подключиться к мессенджеру. Ещё 5% жалоб сообщают о невозможности отправить сообщение.