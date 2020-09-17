Пыль определила раннее развитие человеческой цивилизации - исследование

Учёные провели исследование, которое показало, что процессу распространения людей из Африки через Ближний Восток могла способствовать пыль.

Специалисты предполагают, что илистые отложения, известные как лёсс, по-видимому, сыграли решающую роль в том, что Южный Левант на восточном побережье Средиземного моря стал играть роль своеобразного коридора земли, по которому могли путешествовать наши предки.

Результаты нового исследования предлагают несколько вариантов, которые опровергают существующие гипотезы о том, почему регионы вокруг Средиземного моря сильно различаются по типу почв. Толстая плодородная почва обычно развивается во влажном климате, а более тонкая почва - в более засушливых районах. В этой же части мира всё наоборот.

Некоторые учёные считают, что это объясняется эрозией и человеческой деятельностью, но новое исследование доказывает, что лёсс также сыграл важную роль в этом процессе, так как он способен утолщать почву там, где под воздействием природных условий коренные породы не превращаются быстро в почву.