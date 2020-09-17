Учёные провели исследование, которое показало, что процессу распространения людей из Африки через Ближний Восток могла способствовать пыль.
Специалисты предполагают, что илистые отложения, известные как лёсс, по-видимому, сыграли решающую роль в том, что Южный Левант на восточном побережье Средиземного моря стал играть роль своеобразного коридора земли, по которому могли путешествовать наши предки.
Результаты нового исследования предлагают несколько вариантов, которые опровергают существующие гипотезы о том, почему регионы вокруг Средиземного моря сильно различаются по типу почв. Толстая плодородная почва обычно развивается во влажном климате, а более тонкая почва - в более засушливых районах. В этой же части мира всё наоборот.
Некоторые учёные считают, что это объясняется эрозией и человеческой деятельностью, но новое исследование доказывает, что лёсс также сыграл важную роль в этом процессе, так как он способен утолщать почву там, где под воздействием природных условий коренные породы не превращаются быстро в почву.
"Лёсс начал накапливаться в плейстоцене примерно 180 тысяч лет назад. Он образовался из-за того, что ледники измельчили коренные породы и отложились на территории современного Негева. Данный источник пыли сыграл решающую роль в создании более толстой почвы в Леванте", — считают исследователи.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.