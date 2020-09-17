Следы жизни на Марсе могли быть уничтожены кислотой - астрономы

Учёные утверждают, что искать признаки жизни на Марсе становится всё труднее. Через несколько лет на Землю будут доставлены образцы почвы с Марса, собранные зондом. Но до этого специалистам нужно будет найти ответ на вопрос, связанный с наличием кислотных жидкостей на Марсе.

По мнению астрономов, они могли уничтожить биологические доказательства, скрытые в глиняных образованиях Красной планеты.

Специалисты Корнельского университета (США) совместно с коллегами из Центра астробиологии (Испания) разработали модель поверхности Марса. Для этого они использовали глину и аминокислоты.

Глина защищает молекулярный органический материал внутри. Но так как в прошлом планеты на поверхности присутствовала кислота, учёные стали сомневаться в том, что глина способна сохранить следы ранее существовавшей жизни на Марсе.

В лабораторных условиях специалисты предприняли попытку сохранить в "марсианской глине" аминокислоту глицин после воздействия на неё предполагаемой кислоты.

После продолжительного воздействия на глицин ультрафиолетом на поверхности Марса была обнаружена фотодеградация глицина — он превратился в гелеобразный кремнезем. Ни одно органическое вещество в таком случае сохраниться не может.