Археологи обнаружили в окрестностях Рима искусственный водоём длиной 48 метров и шириной 12 метров. Находку, расположенную в районе Джардино-ди-Рома, датировали IV веком до нашей эры. Учёные пока не могут объяснить, для каких целей использовалось данное сооружение.
Внешние стены бассейна сложены из блоков туфа. С помощью наклонного пандуса он был соединён с улицей того времени.
В письменных источниках о бассейне нет никаких упоминаний. Учёные предполагают, что он мог быть частью системы управления водными ресурсами. Также есть версии, согласно которым он использовался в сельском хозяйстве или для каких-либо ритуальных функций.
"Раскопки во всём своем величии открывают это важное место, которое было населено более восьми веков, что подтверждается количеством и, прежде всего, качеством обнаруженных сооружений, таких как монументальный бассейн IV века до нашей эры, найденный целиком, — говорит главный археолог Барбара Росси. — Углублённое изучение большого количества материалов, которые это исследование вернуло нам и продолжает возвращать, дерево, терракота, металлические предметы, надписи, откроет секреты этого необычного уголка большого Рима".
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