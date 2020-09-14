В окрестностях Рима обнаружили бассейн IV века до нашей эры

Археологи обнаружили в окрестностях Рима искусственный водоём длиной 48 метров и шириной 12 метров. Находку, расположенную в районе Джардино-ди-Рома, датировали IV веком до нашей эры. Учёные пока не могут объяснить, для каких целей использовалось данное сооружение.

Внешние стены бассейна сложены из блоков туфа. С помощью наклонного пандуса он был соединён с улицей того времени.

В письменных источниках о бассейне нет никаких упоминаний. Учёные предполагают, что он мог быть частью системы управления водными ресурсами. Также есть версии, согласно которым он использовался в сельском хозяйстве или для каких-либо ритуальных функций.