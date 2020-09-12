Лунный грунт, который доставлялся на Землю в рамках космических программ США и СССР, нельзя купить. Однако на различных аукционах можно приобрести лунные метеориты.
Об этом рассказал заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.
"Сейчас лунный грунт нельзя приобрести, потому что весь он является собственностью тех государств, которые его привезли. В настоящее время это Россия и Америка. Вы не купите лунный грунт. Реально купить на аукционе можно только лунные метеориты. Однако это будет достаточно дорого", — пояснил он.
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