Учёный рассказал, как можно купить "кусочек" Луны

Лунный грунт, который доставлялся на Землю в рамках космических программ США и СССР, нельзя купить. Однако на различных аукционах можно приобрести лунные метеориты.

Об этом рассказал заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.