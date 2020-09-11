В бразильском парке нашли следы ДНК лягушки, исчезнувшей 50 лет назад

В Бразилии обнаружена лягушка Megaelosia bocainensis, которая раньше считалась вымершей. В водах, собранных в нескольких парках, расположенных на юго-востоке страны, найдены её ДНК.

Из полученных проб удалось выделить генетический материал и других редких видов земноводных.

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Учёные взяли 62 пробы из разных мест и выделили ДНК 4731 лягушки. У 4296 образцов специалисты определили конкретный вид. В результате оказалось, что некоторые пробы принадлежат лягушке Megaelosia bocainensis, которая не встречалась в природе после 1968 года.

По словам биологов, метод поиска ДНК не является абсолютно точным. Так, несколько лет назад учёные искали генетический материал "вымершей" лягушки Scinax pinima, а после того, как работы были завершены, они увидели взрослую живую особь, которая находилась рядом с тем местом, где были взяты образцы.