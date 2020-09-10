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Стивен Сигал возглавит экопроект по сохранению Байкала

Наука » Экология

Американский актёр и кинопродюсер, член Политсовета партии "За правду" Стивен Сигал возглавил федеральный экологических проект, направленный в том числе ина сохранение озера Байкал.

Стивен Сигал возглавит экопроект по сохранению Байкала

Сигал настоял на том, чтобы сохранение Байкала стало приоритетной задачей экологического проекта. Кроме того, за загрязнение окружающей среды проект предусматривает уголовную ответственность.

Сообщается, что партия уже приступила к работе в данном направлении. Так, в Рязани запустили проект "Экомониторинг". Теперь за тем, насколько активно местные промышленные предприятия загрязняют окружающую среду, можно будет следить в онлайн-режиме.

"Кроме того, экопроект будет включать в себя информационные семинары и акции, направленные на устойчивое развитие, циклическую экономику и рациональное природопользование, ТБО, экомониторинг, умную посадку деревьев и рациональное лесопользование, экотранспорт, экологический туризм, экосертификацию и экспертизу", — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

 

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