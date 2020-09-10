Инженеры из Китая и США разработали рюкзак с электромотором

Китайские инженеры совместно с коллегами из США разработали рюкзак с мотором. Его особенность в том, что он помогает облегчить ходьбу и перенос грузов.

В ходе экспериментов специалисты выяснили, что при ходьбе с таким рюкзаком человек тратит на 11% меньше энергии, чем когда несёт груз в обычной сумке.

Во время ходьбы человек двигается вперёд, но из-за трясущегося груза он двигается вверх и вниз, что создаёт дополнительную нагрузку.

Благодаря эластичным тросам гасится инерция грузов.

Впервые прототип такого рюкзака был создал американский изобретатель Лоуренс Роум в 2006 году.

Теперь китайские инженеры разработали аналогичный рюкзак. Их разработка отличается наличием активных элементов, которые способны гасить вертикальное ускорение на 98,5%.

Кроме того, в рюкзаке имеются электромотор и датчик ускорения. Он реагирует на нагрузку и запускает механизм.