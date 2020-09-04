Изменение климата могло уничтожить Индскую цивилизацию - исследование

Учёные создали математическую модель, которая описала, как изменение структуры муссонов могло привести к гибели Индской цивилизации.

По известным данным учёным удалось составить временную шкалу интенсивности муссонов в регионе за последние 5700 лет, сообщает "Популярная механика."

Затем специалисты решили усовершенствовать данный метод с помощью алгоритма с машинным обучением. Новую математическую модель применили для описания климата в долине реки Инд в прошлом.

4000 лет назад здесь проживали представители одной из самых древних цивилизаций нашей планеты. Но после 1900 года до нашей эры она пришла в упадок.

В результате проведённого анализа выяснилось, что перед самым зарождением Индской цивилизации в характере муссонов произошли серьёзные изменения. Потом характер муссонов снова изменился.

Исследование показало, что гибель древней цивилизации вызвана климатическими изменениями.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что население острова Пасхи исчезло из-за климатических изменений.