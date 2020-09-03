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В США создали Bluetooth-клавиатуру из бумаги

Наука » Технологии

Американские учёные разработали технологию, которая позволяет создавать компьютерные интерфейсы и клавиатуры на основе обыкновенной бумаги. Так, специалисты создали из бумаги Bluetooth-клавиатуру.

В США создали Bluetooth-клавиатуру из бумаги

Бумага покрыта особым веществом, изготовленным на основе фторированных молекул, благодаря чему она приобрела водоотталкивающие свойства. На такой бумаге вполне можно распечатать несколько слоёв электрических схем.

По словам авторов разработки, благодаря созданной технологии интерфейсы нового типа можно будет создавать из обычных устройств для широкоформатной печати.

Стоит отметить, что бумажные клавиатуры работают без отдельных источников питания. Энергию, которая необходима для работы устройства, вырабатывают датчики давления. Они находятся в активном режиме во время прикосновений к клавишам бумажной клавиатуры.

Разработчики считают, что их изобретение можно использовать в самых разных сферах.

"Лист бумаги из записной книжки может стать сложным интерфейсом какого-нибудь музыкального устройства, и это, конечно, просто невероятно!", — говорят учёные.

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