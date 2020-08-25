В России запустят пропускную систему на основе тепловизоров. О том, помогут ли тепловизоры в борьбе с пандемией коронавируса, рассказал руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

"Это настолько простая и быстрая процедура, что особенно её пугаться не стоит. Она всё-таки направлена на то, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Сейчас самые наши большие "враги" — это бессимптомники. Здоровые люди — они внешне здоровы, а на самом деле они — здоровые вирусоносители. К сожалению, они вирусовыделители. Вирусоносительство — это нормальный процесс.

У людей берут тесты из носоглотки, из носа. То есть у них фактически инфекционный коронавирус во рту. Они, будучи внешне здоровыми, при разговоре его могут распространять, то есть являются неконтролируемыми, скрытными, а потому самыми коварными распространителями этого вируса. Вот почему нам все-таки рекомендуют жестче соблюдать практику ношения масок.

Тепловизор, конечно, не панацея. Но всё-таки, люди ведь разные, кто-то чувствует температуру, кто-то нет. Температура 37,1 — свидетельство нездоровья. Тепловизор это определит. Не надо гнушаться этим средством контроля", — заключил эксперт.﻿

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