В России запустят пропускную систему на основе тепловизоров

Российские специалисты холдинга "Швабе" (входит в Ростех) анонсировали выпуск новой модели тепловизоров, разработанных в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусом.

"Новинка включает тепловизор, рабочее место со специальным программным обеспечением и абсолютно чёрное тело для калибровки изображения. Также комплекс имеет возможность интеграции с системой контроля и управления доступом объекта и оснащен полноформатным экраном для визуализации поступающей информации", — пояснили разработчики.

Новая пропускная система получила название "Зоркий". По мнению специалистов, с её помощью можно будет повысить уровень безопасности на предприятиях.

Данные сотрудников нужно внести в базу, а дальше уже всё делает система. По заложенным параметрам она идентифицирует личность человека и на основании этого решает, запускать или выпускать сотрудников или информировать операторов. Также будет осуществляться видеозапись.

Стоит отметить, что система работает в автономном режиме, без участия человек. Оператор оповещается уже только в необходимых случаях.

Пропускная система уже скоро поступит на рынок.

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