Аутизм можно выявить ещё до рождения ребёнка, доказали учёные

Британские специалисты провели исследование, которое показало, что аутические расстройства у ребёнка можно выявить ещё до его рождения. Это можно определить по некоторым особенностям поведения клеток мозга.

"Мы использовали индуцированные плюрипотентные стволовые клетки для моделирования головного мозга в самые первые недели формирования плода в утробе. Результаты нашего исследования указывают на то, что клетки мозга ребенка с аутизмом развиваются немного не так, как обычные", — пояснили учёные.

Исследователи взяли биоматериалы у девяти аутистов и у нескольких здоровых человек. После этого учёные провели эксперимент, который показал, какие именно гены работали в полученных клетках.

"На девятый день опыта нервные клетки людей без аутизма начали образовывать замысловатые узоры, напоминающие одуванчики. Это признак типичного развития нейронов. Клетки людей с аутизмом образовали завитки заметно меньшего размера, плюс, их развитие осуществлялось значительно медленнее. Через месяц опыта в культурах клеток из двух разных групп были более чем существенные различия. Это говорит о том, что диагностировать аутизм можно уже через месяц после формирования зародыша", — отмечают авторы исследования.

Ранее "Правда.Ру" писала о главной причине развития аутизма.