Креветка-богомол способна наносить самый мощный удар в океане

В океане обитает ракообразное, известное как креветка-богомол. У неё очень яркий окрас, но главная её особенность в том, что у креветки самый быстрый удар под водой.

Для того чтобы нанести свой суперудар, это существо использует ногочелюсти, покрытые острыми шипами. Креветка-богомол моментально разгоняется до 80 км/ч.

В результате существо наносит удар своей конечностью по панцирю моллюсков с силой около 1500 ньютонов и разбивает его, как яичную скорлупу.

Как креветке-богомолу удаётся проделать этот трюк?

Сотрудники Калифорнийского университета в Ирвайне провели исследование, в ходе которого они описали особое покрытие из наночастиц.

"Наночастицы создают что-то вроде спирально закрученной чешуи рыбы — удар равномерно распределяется по этой структуре", — пояснили специалисты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что креветки для Европы и Китая будут выращивать в Ленобласти.