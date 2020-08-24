Креветки для Европы и Китая будут выращивать в Ленобласти

В Ленинградской области предприятие, которое выращивает 30 тонн креветок в год, выходит на международный экспортный рынок. Поставки скоро начнутся в страны Европы и Восточной Азии.

"В эксплуатацию введен только один из трех модулей, что позволяет производить порядка 30 тонн креветок в год. На полную мощность, 200 тонн в год, планируется выйти в 2023 году. К тому моменту будет увеличен штат сотрудников с 10 до 50 человек. Предприятию будет компенсироваться часть расходов на строительство, а также выплачена субсидия на приобретение кормов", — сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

В администрации назвали это производство уникальным, так как в российских северных широтах создали условия для выращивания креветки, которая обитает в тропических морях.