В Ленинградской области предприятие, которое выращивает 30 тонн креветок в год, выходит на международный экспортный рынок. Поставки скоро начнутся в страны Европы и Восточной Азии.
"В эксплуатацию введен только один из трех модулей, что позволяет производить порядка 30 тонн креветок в год. На полную мощность, 200 тонн в год, планируется выйти в 2023 году. К тому моменту будет увеличен штат сотрудников с 10 до 50 человек. Предприятию будет компенсироваться часть расходов на строительство, а также выплачена субсидия на приобретение кормов", — сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.
В администрации назвали это производство уникальным, так как в российских северных широтах создали условия для выращивания креветки, которая обитает в тропических морях.
"Это предприятие уникальное в своем роде — им удалось достичь высокой эффективности по выращиванию тропической креветки в установках замкнутого водоснабжения в северных широтах. Компания ведет большую научно-исследовательскую работу, наши разработки и технологии дают возможность тиражировать подобные заводы не только в России, но и за рубежом", — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Олег Малащенко.
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