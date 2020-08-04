В Роскачестве рассказали, как продлить срок службы ноутбука

Специалисты Роскачества советуют аккуратно обращаться с жёстким диском ноутбука и оставлять на нём хотя бы 15% свободной памяти. Это позволит продлить срок эксплуатации устройства.

При покупке ноутбука эксперты рекомендуют обращать внимание на более современные SSD-накопители, так как они работают быстро и бесшумно и не подвержены влиянию внешних негативных факторов.

На работе ноутбука негативно отражается, если одновременно открыто несколько больших по объёму файлов.

"Зачастую проблема медленной работы ноутбука решается простым добавлением еще одного модуля оперативной памяти или "уборкой" на переполненном жёстком диске, на котором стоит ОС", — отметили в ведомстве.

Если ноутбук стал работать медленнее, то нужно очистить внутренности корпуса от пыли, которая может приводит к перегреванию устройства.

Раз в неделю ноутбук полезно перезапускать, так как при долгом включении его память забивается "остаточными процессами", что снижает производительность.

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