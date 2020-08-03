"Роскосмос" отправит на МКС двух туристов

Госкорпорация "Роскосмос" заявила о том, что в конце 2021 года на Международную космическую станцию отправятся двое туристов. Их имена назовут позднее.

Информация о космической экскурсии появилась 1 августа 2020 года.

Сообщается, что к реализации проекта "Роскосмос" также привлёк ряд компаний из США.

"Согласно договору с компанией Space Adventures, которая специализируется на космическом туризме, состоится пуск с участием двух туристов", — отметили в пресс-службе госкорпорации.

"Роскосмос" заключил с американским предприятием договор на предстоящий полёт еще в прошлом году. Оба путешественника полетят на МКС на одном шаттле. О других деталях предстоящего мероприятия пока не сообщается.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что выбраны первые туристы для полета на МКС на корабле Илона Маска.