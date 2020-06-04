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Выбраны первые туристы для полета на МКС на корабле Илона Маска

Туризм » Путешествия

Компания Space X выбрала первых космических туристов, которые отправятся на корабле Илона Маскана МКС. Через несколько месяцев будут названы имена этих людей.

Исполнительный директор компании Axiom Space Майкл Саффредини сообщил, что на космической корабле Crew Dragon, который был разработан специалистами SpaceX, в космос в сопровождении членов профессионального экипажа полетят три туриста. три путешественника.

Полет запланирован на октябрь 2021 года. Первым космическим туристам достанется почетная миссия.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что компания "Virgin Galactic" заявила о стабильном росте числа желающих попасть на регулярные туристические суборбитальные полеты на борту космолетов серии SpaceShipTwo. Планируется, что к 2023 году будет построено пять таких аппаратов. В прошлом году компания получила 3557 уведомлений от частных лиц, которые хотели бы приобрести места на полеты на суборбиту.

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