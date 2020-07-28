Mastercard запустила сервис безналичных чаевых

Международная платежная система Mastercard запускает новый сервис для безналичной оплаты чаевых Mastercard Transfer HUB в России.

Система работает на основе бесконтактных платежей или QR-кодов.

Пользователю, который хочет оставить чаевые, нужно считать через смартфон специальную метку у официанта. По словам специалистов, опция доступной для любой банковской карты, а сам сервис Mastercard Transfer HUB можно открывать через браузер.

Для того, чтобы работники кафе или ресторана могли принять безналичные чаевые, то им нужно зарегистрироваться в Etiquette. Для владельцев карт Mastercard размер комиссии составит менее 2,5%.

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