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Mastercard запустила сервис безналичных чаевых

Наука » Технологии

Международная платежная система Mastercard запускает новый сервис для безналичной оплаты чаевых Mastercard Transfer HUB в России.

Система работает на основе бесконтактных платежей или QR-кодов.

Пользователю, который хочет оставить чаевые, нужно считать через смартфон специальную метку у официанта. По словам специалистов, опция доступной для любой банковской карты, а сам сервис Mastercard Transfer HUB можно открывать через браузер.

Для того, чтобы работники кафе или ресторана могли принять безналичные чаевые, то им нужно зарегистрироваться в Etiquette. Для владельцев карт Mastercard размер комиссии составит менее 2,5%. 

Ранее специалисты рассказали, как защитить банковскую карту от мошенников.

 

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