Специалисты рассказали, как защитить банковскую карту от мошенников

Согласно данным за 2019 год, преступники похитили с банковских карт россиян около 6,5 миллиардов рублей, из них 3 миллиарда рублей было похищено через интернет-ресурсы.

Злоумышленники создают разные сайты, которые напоминают сайты интернет-магазинов или банков.

Есть разные способы, которым могут воспользоваться преступники, чтобы украсть деньги граждан. Так, благодаря знанию CVV-кода, они могут легко вывести деньги.

Как защитить банковскую карту от преступников?

защитный код на обороте можно стереть;

можно открыть бесплатную карту и переводить платежи, в результате основные данные карты никто не будет знать;

не нужно забывать о том, что сайты могут быть поддельными;

лучше не сохранять пароль и удалять данные банковской карты из кэша;

Если деньги все же украли, то нужно обратиться в полицию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что интернет-мошенники крадут деньги пользователей, вовлекая их в "платные опросы".