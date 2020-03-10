Согласно данным за 2019 год, преступники похитили с банковских карт россиян около 6,5 миллиардов рублей, из них 3 миллиарда рублей было похищено через интернет-ресурсы.
Злоумышленники создают разные сайты, которые напоминают сайты интернет-магазинов или банков.
Есть разные способы, которым могут воспользоваться преступники, чтобы украсть деньги граждан. Так, благодаря знанию CVV-кода, они могут легко вывести деньги.
Если деньги все же украли, то нужно обратиться в полицию.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что интернет-мошенники крадут деньги пользователей, вовлекая их в "платные опросы".
Елена Малышева рассказала о своих сыновьях, которые переехали жить в США.