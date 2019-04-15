Интернет-мошенники крадут деньги пользователей путем вовлечения в "платные опросы"

Роскомнадзор обратил внимание на новую схему мошенничества в интернете. Злоумышленники предлагают пользователям принять участие в "беспроигрышной лотерее" или опросе с гарантированным вознаграждением, а затем просят ввести данные своей банковской карты якобы за "перевод документов", необходимых для получения выигрыша. Деньги поступают на сим-карты Tele 2, откуда их выводят организаторы схемы.
По данным газеты "Коммерсант", таким образом мошенники могут выводить сотни миллионов рублей. Представители Tele 2 отрицают поступление жалоб на такое мошенничество. Случаи массового поступления денег на сим-карты и последующего их вывода на банковские карты сотовые операторы не расценивают как хищение. А в "Лаборатории Касперского" сомневаются в том, что данная схема может быть выгодна самим сотовым операторам.
Представитель Роскомнадзора уточнил, что оперативно-розыскная деятельность не входит в полномочия ведомства. МВД от официальных комментариев воздерживается.
В настоящее время с целью ограничения подозрительных транзакций сотовые операторы устанавливают лимиты по выводу денег с сим-карт — обычно в размере от 5 до 15 тысяч рублей в сутки. На официальном сайте Tele 2 указано, что суточный лимит на вывод средств составляет 100 тысяч рублей.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России ежегодно незаконно продаются десятки миллионов сим-карт.
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