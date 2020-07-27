Крупнейший в мире гидросамолет испытали в Китае

В районе китайского города Циндао провели испытания крупнейшего в мире самолета-амфибии AG600.

Воздушное судно совершило взлет с морской поверхности и длительное время находилось в воздухе.

Альтернативное название самолета — "Куньлунь". Его разрабатывали с 2016 года. Длина самолета составляет 37 метров. Он предназначен для тушения лесных пожаров и может вместить до 12 тонн воды.