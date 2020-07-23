С 23 июля Кипр откроет границы для туристов из 50 стран

Кипр разделил все страны на три категории в зависимости от эпидемиологической ситуации.

В категорию А вошли 22 страны, где число заболевших коронавирусом не превышает 1 на 100 тыс. человек в день. Граждане этих стран освобождены от необходимости предоставления справок об отсутствии COVID-19.

В категорию B вошла 21 страна, где число новых случаев заражения превышает данный показатель, или где смертность превышает 10 человек в день на 100 тыс. Туристы из этих стран должны представить справку об отсутствии коронавируса. Тест должен быть сдан не позднее, чем за 72 часа до посадки на самолет.

В категорию C вошли Великобритания, Швеция, Португалия, Сербия, Черногория, Румыния и Люксембург. Отдыхающие их этих стран после въезда на Кипр в течение двух недель должны находиться на карантине.

Сообщается, что список стран регулярно пересматривается.

В настоящее время Кипр принимает около 6 тыс. туристов в день.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что нужно знать перед поездкой на Кипр.