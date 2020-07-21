Зоологи нашли в Андах хомяка, который живет на рекордной высоте

Зоологи были шокированы, обнаружив в чилийских Андах на вершине вулкана Льюльяйльяко (6739 метров над уровнем моря) желтозадого листоухого хомяка. Ранее считалось, что млекопитающие не могут жить на такой высоте в горах.

Теперь ученым предстоит пересмотреть свои взгляды на ареал млекопитающих.

"На такой высоте очень низкие давление и температура, поэтому хомяк никак не должен был здесь поселиться", — отметил Джей Шторц из Университета Небраски (США).

Также ученый сообщил, что ранее специалисты недооценивали способности млекопитающих к адаптации. Грызуны доказали, что они могут приспособиться даже холодному климату, низкому давлению и низкому уровню кислорода в воздухе.