Зоологи предупреждают: белые медведи могут исчезнуть к 2100 году

Белые медведи будут уничтожены к концу века, если не будет остановлен процесс изменения климата.

С таким заявление выступила группа ученых, изучающая популяции арктических хищников.

Зоологи предупреждают: в некоторых местах "популяции уже достигли пределов выживания, поскольку Арктический морской лед сокращается".

Из-за хрупкости морского льда Северного Ледовитого океана для охоты на тюленей, медведи вынуждены уходить на большие расстояния или на берег, но там пищи для них крайне мало. где они изо всех сил пытаются найти пищу и накормить своих детенышей.

"Белые медведи уже сидят на вершине мира; если лед пойдет, им некуда будет идти", - сказал доктор Питер Молнар из Университета Торонто в Онтарио, Канада.

Международный союз охраны природы (МСОП) относит белых медведей к категории уязвимых к вымиранию, причем изменение климата является в этом процессе ключевым фактором.

Кратко о проведенном исследовании

Моделируя потребление энергии белыми медведями, исследователи смогли рассчитать пределы их выносливости.

Доктор Стивен Амструп, главный научный сотрудник компании Polar Bears International, говорит:

"Мы выяснили, что, во-первых, мы потеряем выживание детенышей, поэтому детеныши будут рождаться, но у самок не будет достаточно жира, чтобы производить молоко".

Исследователи также смогли предсказать, когда эти пороги будут достигнуты в разных частях Арктики.

Это, возможно, уже произошло в некоторых районах, где живут белые медведи, уверены они.

"Демонстрация того, насколько неминуема угроза для различных популяций белых медведей, является еще одним напоминанием о том, что мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить худшие из будущих проблем, с которыми мы все сталкиваемся, - сказал д-р Амструп. - Траектория, по которой мы сейчас движемся, не очень хороша, но если общество возьмет себя в руки, у нас будет время спасти белых медведей. И если мы это сделаем, то принесем пользу всей остальной жизни на Земле, включая нас самих."

При высоком уровне выбросов парниковых газов вполне вероятно, что к 2100 году все популяции белых медведей исчезнут.

Полученные результаты согласуются с предыдущими прогнозами о том, что белые медведи, вероятно, сохранятся до 2100 года только в нескольких популяциях очень далеко на севере, если изменение климата не ослабеет.