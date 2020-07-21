Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Адыгее пожизненный срок получил убийца несовершеннолетней девочки
США ввели санкции в отношении 11 китайских компаний
В России создают государственный Фонд помощи больным детям
Путин подписал закон, дающий право на выплату кредитов "в рассрочку"
У депутатов Госдумы завершается весенняя сессия
"Срок годности" для новостроек может быть введен в России
Названа страна, укрепившая свое положение в период пандемии
Новая сенсация из Киева: евреи и греки по происхождению - украинцы
МИД Германии: Россия нужна Европе

Зоологи предупреждают: белые медведи могут исчезнуть к 2100 году

Наука » Экология » Природа

Белые медведи будут уничтожены к концу века, если не будет остановлен процесс изменения климата.

С таким заявление выступила группа ученых, изучающая популяции арктических хищников.

Зоологи предупреждают: в некоторых местах "популяции уже достигли пределов выживания, поскольку Арктический морской лед сокращается".

Из-за хрупкости морского льда Северного Ледовитого океана для охоты на тюленей, медведи вынуждены уходить на большие расстояния или на берег, но там пищи для них крайне мало.  где они изо всех сил пытаются найти пищу и накормить своих детенышей.

"Белые медведи уже сидят на вершине мира; если лед пойдет, им некуда будет идти", - сказал доктор Питер Молнар из Университета Торонто в Онтарио, Канада.

Международный союз охраны природы (МСОП) относит белых медведей к категории уязвимых к вымиранию, причем изменение климата является в этом процессе ключевым фактором.

Кратко о проведенном исследовании

Моделируя потребление энергии белыми медведями, исследователи смогли рассчитать пределы их выносливости.

Доктор Стивен Амструп, главный научный сотрудник компании Polar Bears International, говорит:

"Мы выяснили, что, во-первых, мы потеряем выживание детенышей, поэтому детеныши будут рождаться, но у самок не будет достаточно жира, чтобы производить молоко". 

Исследователи также смогли предсказать, когда эти пороги будут достигнуты в разных частях Арктики. 

  • Это, возможно, уже произошло в некоторых районах, где живут белые медведи, уверены они.

"Демонстрация того, насколько неминуема угроза для различных популяций белых медведей, является еще одним напоминанием о том, что мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить худшие из будущих проблем, с которыми мы все сталкиваемся, - сказал д-р Амструп. - Траектория, по которой мы сейчас движемся, не очень хороша, но если общество возьмет себя в руки, у нас будет время спасти белых медведей. И если мы это сделаем, то принесем пользу всей остальной жизни на Земле, включая нас самих."

При высоком уровне выбросов парниковых газов вполне вероятно, что к 2100 году все популяции белых медведей исчезнут. 

Полученные результаты согласуются с предыдущими прогнозами о том, что белые медведи, вероятно, сохранятся до 2100 года только в нескольких популяциях очень далеко на севере, если изменение климата не ослабеет.

 

 

Последние материалы
Белым американцам отказывают в праве защищать себя от чернокожих
В Пензенской области прикрыли теневой банк
В Адыгее пожизненный срок получил убийца несовершеннолетней девочки
США ввели санкции в отношении 11 китайских компаний
В России создают государственный Фонд помощи больным детям
Путин подписал закон, дающий право на выплату кредитов "в рассрочку"
У депутатов Госдумы завершается весенняя сессия
"Срок годности" для новостроек может быть введен в России
Названа страна, укрепившая свое положение в период пандемии
Новая сенсация из Киева: евреи и греки по происхождению - украинцы
Популярное
Общество
ПФР: в августе семьи с детьми получат три "антикризисных" пособия

В августе российские семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, смогут получить сразу три пособия.

ПФР: в августе семьи с детьми получат три "антикризисных" пособия
На дне Тихого океана обнаружили существ, похожих на инопланетян
Наука и техника
На дне Тихого океана обнаружили существ, похожих на инопланетян
Новости Белоруссии
Лукашенко готовится к госперевороту в Белоруссии
Российский шоу-бизнес
Федосеева-Шукшина подала иск против Алибасова
Василий Амирджанов Чернокожих пугают новые 50 оттенков BLM Василий Амирджанов Усам Оздемиров Какая борьба с коррупцией нам нужна Усам Оздемиров Любовь Степушова Китай упустил возможность сделать юань резервной валютой Любовь Степушова
Комментарии
Журналист в США Сафронов: участникам протестов "разрешили пограбить"
В Америке сносят памятники: что побуждает американцев к вандализму
Журналист в США Сафронов: участникам протестов "разрешили пограбить"
Журналист в США Сафронов: участникам протестов "разрешили пограбить"
При Каддафи Ливия стала изгоем даже в арабском мире
Американка поделилась эмоциями после отдыха в России
Петр Шкуматов: "Власть должна взаимодействовать с людьми"
Лукашенко готовится к госперевороту в Белоруссии
Лукашенко готовится к госперевороту в Белоруссии
Журналист в США Сафронов: участникам протестов "разрешили пограбить"
Журналист в США Сафронов: участникам протестов "разрешили пограбить"
Лукашенко готовится к госперевороту в Белоруссии
Журналист в США Сафронов: участникам протестов "разрешили пограбить"
При Каддафи Ливия стала изгоем даже в арабском мире
Журналист в США Сафронов: участникам протестов "разрешили пограбить"
Лукашенко готовится к госперевороту в Белоруссии
Лукашенко готовится к госперевороту в Белоруссии
Путин хочет поехать в Хабаровск
Лукашенко готовится к госперевороту в Белоруссии
Американка поделилась эмоциями после отдыха в России
Путин хочет поехать в Хабаровск
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ