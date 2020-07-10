Twitter планирует запустить платные подписки

Социальная сеть Twitter планирует внедрить систему платных подписок. Об этом говорит список вакансий, который компания опубликовала в Сети.

В Twitter есть целая команда под кодовым названием "Грифон". Эти специалисты занимаются "интеграцией системы подписок в платформу". Сейчас им нужны инженеры.

Согласно тексту вакансии, потенциальные подписки на Twitter будут "первыми " для компании. Как именно Twitter собирается реализовывать новые услуги, пока неизвестно.

На данный момент основной источник дохода соцсети — продажа рекламы и лицензирование данных. Подписки за определенную плату будут предоставлять эксклюзивный контент.

Несколько лет назад Twitter проводила опрос, чтобы выяснить, будут ли пользователи платить за новую аналитику и оповещения о последних новостях. Более подробной информации о новой услуге пока нет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Twitter будет бороться с фейками о COVID-19, маркируя такие твиты.