Названа опасность постоянно работающего Bluetooth на смартфоне

Постоянно работающий Bluetooth на смартфоне негативно влияет на техническое состояние устройства, а также ставит под угрозу сохранность данных.

Такое мнение высказал старший инженер-программист антивирусной программы Avast Войтех Бочек.

"Если пользователи будут держать Bluetooth постоянно включенным и доступным для обнаружения, это может немного быстрее разряжать аккумулятор", — пояснил эксперт.

Также с помощью Bluetooth злоумышленники могут получить доступ к дистанционному управлению смартфоном.