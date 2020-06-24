Постоянно работающий Bluetooth на смартфоне негативно влияет на техническое состояние устройства, а также ставит под угрозу сохранность данных.
Такое мнение высказал старший инженер-программист антивирусной программы Avast Войтех Бочек.
"Если пользователи будут держать Bluetooth постоянно включенным и доступным для обнаружения, это может немного быстрее разряжать аккумулятор", — пояснил эксперт.
Также с помощью Bluetooth злоумышленники могут получить доступ к дистанционному управлению смартфоном.
В течение двух лет Варшава уговаривала Вашингтон увеличить присутствие американских войск в Польше. Мечта исполнилась, но не так, как хотелось бы Варшаве.