Вертолеты Ми-8 будут продаваться гражданским заказчикам

В пресс-службе холдинга "Вертолеты России" сообщили агентству РИА "Новости" о начале серийного производства вертолетов Ми-8, которые будут продаваться гражданским лицам.

Известно, что первый экземпляр арктического вертолета уже выпущен Улан-Удэнским авиационным заводом.