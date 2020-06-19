В пресс-службе холдинга "Вертолеты России" сообщили агентству РИА "Новости" о начале серийного производства вертолетов Ми-8, которые будут продаваться гражданским лицам.
Известно, что первый экземпляр арктического вертолета уже выпущен Улан-Удэнским авиационным заводом.
"Вертолет Ми-8АМТ в арктическом исполнении завершил программу летных испытаний и прошел процедуру приемки независимой инспекции Росавиации.
Одна из главных особенностей машины — разработанная Национальным центром вертолетостроения "Миль и Камов" уникальная система подогрева агрегатов трансмиссии, благодаря которой возможен оперативный запуск двигателей при крайне низких температурах, даже если борт длительное время находился в условиях безангарного базирования на открытом воздухе", — говорится в сообщении.
Складывается впечатление, что Германия сознательно идет на обострение в отношениях с Россией. Так ли это или недавние выпады только отдельные эпизоды?