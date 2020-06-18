Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
"Ростелеком" инвестирует $500 млн в реализацию нового проекта
Всего 13% новых коронавирусных россиян живет в Москве
"Иртыш" получил разрешение выступать в ФНЛ
В России снижается заболеваемость коронавирусом
Павел Дуров назвал требования App Store и Google Play "безумными"
Президент еще раз расскажет, зачем править Конституцию
Свыше двух тысяч москвичей вылечились за сутки от коронавируса
IT-эксперт объяснил, что нельзя разрешать приложениям в смартфонах
В МВД раскрыли подробности ДТП в Саранске с шестью погибшими

Палеонтологи обнаружили яйцо морского ящера возрастом 68 млн лет

Наука

Палеонтологам удалось идентифицировать загадочную окаменелость, которая была найдена в Антарктиде почти 10 лет назад.

В течение всего этого времени она находилась в Чилийском музее.

В результате анализа ученые выяснили, что это яйцо с мягкой скорлупой, является самым крупным из когда-либо найденных. Возраст находки составляет около 68 млн лет. Специалисты предполагают, что такое гигантское яйцо могли отложить вымершая морская змея или ящер.

"Очень редко можно найти ископаемые яйца с мягкой скорлупой в таком хорошем состоянии. Мы не знали, что эти яйца могут достигать таких огромных размеров, и предполагаем, что они принадлежали гигантской морской рептилии", — сообщили исследователи.

В истории Земли только один вид производил яйца более крупных размеров — птица-слон с Мадагаскара.

Палеонтологи считают, что, возможно, яйцо принадлежит некой рептилии, может быть, "родственнице" мозазавров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Индии палеонтологи-любители нашли яйца динозавров.

Последние материалы
В России снижается заболеваемость коронавирусом
Павел Дуров назвал требования App Store и Google Play "безумными"
Президент еще раз расскажет, зачем править Конституцию
Свыше двух тысяч москвичей вылечились за сутки от коронавируса
IT-эксперт объяснил, что нельзя разрешать приложениям в смартфонах
В МВД раскрыли подробности ДТП в Саранске с шестью погибшими
Назарбаев подхватил коронавирус
В Twitter появится функция записи голосовых сообщений
Роналду впервые проиграл два финала подряд
На Путина подали в суд. Дважды
Популярное
Новости Украины
Украинцы требуют отставки Зеленского

Центр Киева перекрыт, митинг охраняют бойцы Нацгвардии.

Украинцы требуют отставки Зеленского
Столкновение Индия - Китай: стороны обвиняют друг друга, солдаты гибнут
Мир. Новости мира
Столкновение Индия - Китай: стороны обвиняют друг друга, солдаты гибнут
Криминал
Домработница Ефремова рассказала об ухудшении состояния актёра
Хоккей. Последние новости
Хоккеист Дацюк находится в захваченном монастыре в Среднеуральске
Игорь Буккер Уотергейт - не случайность, а закономерность Игорь Буккер Василий Амирджанов "Десантник" Киркоров вызвал ментальное цунами Василий Амирджанов Усам Оздемиров Венчурный капитал: кому успех, кому провал Усам Оздемиров
Комментарии
IT-эксперт объяснил, что нельзя разрешать приложениям в смартфонах
Синоптики рассказали о надвигающейся на Москву грозе
"Был шанс": Горбачев и Ельцин могли отдать Карелию?
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Диета любви сильнее виагры
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Социолог Белановский: ждать ли по осени новых протестов?
Московские суды получили сообщения о минировании
Мишустин отменил приказ 1988 года о меню в самолетах
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Чем абсурднее, тем лучше? Россию обвинили в создании "атмосферы страха"
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Александр Асмолов: ﻿человековедение — не в цене
Чем абсурднее, тем лучше? Россию обвинили в создании "атмосферы страха"
Пекин ушел на карантин: новая вспышка коронавируса разрастается
Чем абсурднее, тем лучше? Россию обвинили в создании "атмосферы страха"
Чем абсурднее, тем лучше? Россию обвинили в создании "атмосферы страха"
Глава Минздрава: ограничения в России сможем снять не ранее февраля
Опубликовано фото взорванного в Сирии автомобиля российских военных
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ