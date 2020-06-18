Палеонтологи обнаружили яйцо морского ящера возрастом 68 млн лет

Палеонтологам удалось идентифицировать загадочную окаменелость, которая была найдена в Антарктиде почти 10 лет назад.

В течение всего этого времени она находилась в Чилийском музее.

В результате анализа ученые выяснили, что это яйцо с мягкой скорлупой, является самым крупным из когда-либо найденных. Возраст находки составляет около 68 млн лет. Специалисты предполагают, что такое гигантское яйцо могли отложить вымершая морская змея или ящер.

"Очень редко можно найти ископаемые яйца с мягкой скорлупой в таком хорошем состоянии. Мы не знали, что эти яйца могут достигать таких огромных размеров, и предполагаем, что они принадлежали гигантской морской рептилии", — сообщили исследователи.

В истории Земли только один вид производил яйца более крупных размеров — птица-слон с Мадагаскара.

Палеонтологи считают, что, возможно, яйцо принадлежит некой рептилии, может быть, "родственнице" мозазавров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Индии палеонтологи-любители нашли яйца динозавров.