Ученые выяснили, почему некоторые люди много едят и не набирают вес

Ученые провели исследование, в результате которого они смогли объяснить, почему некоторые люди, которые много едят, не набирают лишний вес.

Все дело в гене ALK

Специалисты выяснили, что хороший аппетит у людей, не набирающих вес, вызван генетической мутацией.

Участников исследования разделили на две группы.

В первую группу вошли люди, кто в рамках испытания стал потреблять больше калорий, но при этом не набрал лишние килограммы. Во второй группе были те, у кого вес зависел от количества и качества употребляемой пищи.

В результате выяснилось, что у людей, у которых хороший аппетит, но при этом они не набирают вес, имеется мутация в гене ALK. Он у них "выключен". В таком положении активизируются процессы метаболизма, и жир расходуется даже в состоянии покоя.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые из Соединенных Штатов Америки заявили, что у людей с лишним весом центральная нервная система функционирует куда хуже, чем у людей худых. Иными словами, чем толще человек, тем он глупее.