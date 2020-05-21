Специалисты разработали концепцию бионического глаза, который может превзойти чувствительность настоящего.
Как сообщил автор работы Чжиен Фан, в перспективе на основе данной разработки можно будет создать более совершенные протезы и гуманоидную робототехнику.
"Бионический глаз — это трехмерная искусственная сетчатка, которая имеет высокоплотную матрицу светочувствительных нанопроводов. Снаружи глаз покрывает изогнутая оболочка оксида алюминия с микродатчиками из перовскита", — пояснили специалисты.
Зрительную кору головного мозга имитируют провода. Они передают собранную датчиками информацию в компьютер. Далее идет процесс обработки информации.
Благодаря данному протезу человек сможет видеть даже в темноте.
Кроме того, бионический глаз способен быстрее, чем настоящий, реагировать на изменения в освещении.
Специалистам нужно будет проделать большой объем работы, чтобы можно было подключить протез к зрительной системе человека.
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