Создан бионический глаз, позволяющий человеку видеть в темноте

Специалисты разработали концепцию бионического глаза, который может превзойти чувствительность настоящего.

Как сообщил автор работы Чжиен Фан, в перспективе на основе данной разработки можно будет создать более совершенные протезы и гуманоидную робототехнику.

В чем суть технологии?

"Бионический глаз — это трехмерная искусственная сетчатка, которая имеет высокоплотную матрицу светочувствительных нанопроводов. Снаружи глаз покрывает изогнутая оболочка оксида алюминия с микродатчиками из перовскита", — пояснили специалисты.

Зрительную кору головного мозга имитируют провода. Они передают собранную датчиками информацию в компьютер. Далее идет процесс обработки информации.

Благодаря данному протезу человек сможет видеть даже в темноте.

Кроме того, бионический глаз способен быстрее, чем настоящий, реагировать на изменения в освещении.

Специалистам нужно будет проделать большой объем работы, чтобы можно было подключить протез к зрительной системе человека.

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